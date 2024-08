Olimpiadi, ufficializzati i nomi dei portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura

CalcioWeb

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono nella fase finale e si avvicina anche la cerimonia di chiusura. E’ arrivata l’ufficialità sull’Italia: Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo saranno i due portabandiera azzurri.

I due atleti e fidanzati sono stati informati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, della decisione. La schermitrice azzurra ha conquistato la medaglia d’oro assieme a Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio nella prova a squadre di spada, mentre Paltrinieri, suo compagno anche nella vita, ha raccolto due medaglie nelle gare di nuoto: il bronzo negli 800 metri stile libero e l’argento nei 1500.

La Cerimonia andrà in scena allo Stade de France dalle ore 21 di domenica 11 agosto: attese oltre 200 delegazioni per un grande spettacolo in cui si esibiranno oltre 270 artisti.