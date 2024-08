Olimpiadi di Parigi 2024, l’Algeria difende Imane Khelif: “perseguiremo chiunque la offenda”

CalcioWeb

Il governo dell’Algeria fa una promessa: “sarà perseguito chiunque offenderà la pugile Imane Khelif.” Il ministro algerino dello sport, Abderrahmane Hammad, in un post sui social ha annunciato che ci si scaglierà nei confronti di chi attacca in modo continuo e ingiustificato la pugile algerina.

“Continuano gli attacchi contro la nostra campionessa Imane Khelif da parte di un organismo non riconosciuto dal CIO. L’Algeria – ha dichiarato il ministro algerino – ha mobilitato risorse straordinarie per perseguire tutti coloro che hanno fatto e fanno del male alla nostra eroina, e risponderemo a tutte le provocazioni con rigore e forza. La nostra energia per difendere Imane e le donne algerine in generale è inesauribile. Viva l’Algeria“.