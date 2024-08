CalcioWeb

Un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma sfuma l’oro. Le azzurre del fioretto femminile sono state sconfitte in finale dagli Stati Uniti con il punteggio di 45-39. Le avversarie si sono confermate superiori e hanno vinto meritatamente.

Le azzurre sono state protagoniste nella parte finale ma non è servito per evitare la sconfitta. Per Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo resta un podio molto importante e una grande soddisfazione.