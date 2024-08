Olimpiadi di Parigi 2024, triatleta belga prova a scagionare la Senna: “non era Escherichia coli”

CalcioWeb

Con un post su Instagram, Claire Michel, la triatleta belga ricoverata in ospedale dopo la gara nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha annunciato che il batterio contratto non ha nulla a che vedere con l’Escherichia coli.

“Gli esami del sangue hanno dimostrato che ho contratto un virus (non E. Coli). Dopo tre giorni di vomito e diarrea, che mi hanno lasciato abbastanza vuoto. Domenica ho finito per aver bisogno di cure mediche più significative e ho trascorso la giornata in clinica. Gli esami del sangue hanno dimostrato che ho contratto un virus (non E. Coli). Dopo tre giorni di vomito e diarrea, che mi hanno lasciato abbastanza vuoto. Domenica ho finito per aver bisogno di cure mediche più significative e ho trascorso la giornata in clinica“.

La squadra, alla luce dei problemi di salute della Michel non si era presentata per la staffetta mista del triathlon. “Il team ha sostenuto appieno la decisione di non presentarsi – sottolinea l’atleta – ma il mio cuore va ai miei compagni che hanno perso la possibilità di gareggiare. Il Belgio è un paese relativamente piccolo, ma con una forte tradizione nelle staffette in diversi sport. Il nostro era un progetto iniziato a Tokyo, e volevamo migliorare la nostra prestazione per ispirare le future generazioni. Grazie a tutti per i messaggi di pronta guarigione, sto facendo del mio meglio per stare bene“.