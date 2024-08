CalcioWeb

Continua il programma in Francia e le competizioni sono arrivate nella fase finale. Si è registrato un colpo di scena alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella staffetta 4×400: l’Italia, dopo l’iniziale eliminazione, è stata ammessa in finale per squalifica della Nigeria, per invasione di corsia.

Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio e Edoardo Scotti potranno disputare la finale.