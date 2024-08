CalcioWeb

L’Italia sfiora un altro podio alle Olimpiadi di Parigi 2024: la 4×100 maschile ha chiuso al quarto posto e non è stata in grado di confermare il risultato dell’ultima edizione. Le prestazioni degli azzurri Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu sono state comunque importanti.

Oro al Canada in 37.50, argento al Sudafrica in 37.57 e bronzo alla Gran Bretagna in 37.61. Gli Stati Uniti buttano via la medaglia con un errore al cambio di testimone tra la prima e la seconda frazione tra Coleman e Bednarek.