Olimpiadi Parigi, Giorgia Meloni: “Angela Carini? Il match non era ad armi pari”

CalcioWeb

Non si placano le polemiche sul match di boxe di Angela Carini con Imane Khelif, atleta algerina che ha dei livelli di testosterone troppo alti per una donna e, dopo essere stata esclusa per questo motivo dalla finale degli ultimi Campionati mondiali, è comunque stata ammessa ai Giochi olimpici.

“Carini? Su questa materia non sono d’accordo da anni con il Cio. Non ero d’accordo con la scelta del 2021, non sono d’accordo oggi, ringrazio Angela Carini per come si è battuta anche se non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash… Ritirata? Mi dispiace ancora di più questa non era una gara ad armi pari”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo a Casa Italia.