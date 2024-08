CalcioWeb

La Francia continua a confermarsi grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 e un atleta in grande spolvero è Leon Marchand. Il nuotatore transalpino si è aggiudicato anche i 200 misti con il tempo di 1:54.06, nuovo record olimpico, portandosi a casa il suo quarto oro dopo i 200 farfalla, i 200 rana e i 400 misti.

Argento per il britannico Duncan Scott, secondo in 1:55.31, bronzo per il cinese Wang Shun, terzo in 1:56.00). Sesto posto per l’azzurro Alberto Razzetti (1:56.82).