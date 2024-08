Olimpiadi Parigi, proteste clamorose del Settebello contro la Spagna | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso la partita per il 5°-8° posto di pallanuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia affronta la Spagna dopo le polemiche della gara dei quarti di finale contro l’Ungheria e le polemiche per le decisioni arbitrali.

I ragazzi di Sandro Campagna hanno rivolto le spalle ai giudici durante l’inno di Mameli, rivolgendo lo sguardo verso il pubblico. Il Ct ha richiamato la squadra dopo pochi secondi per il timeout. Condemi, espulso contro l’Ungheria, è sceso in acqua per toccare il primo pallone e poi è stato sostituito.

LA PROTESTA DEL SETTEBELLO 👏 Dopo i torti arbitrali subiti nel quarto di finale contro l’Ungheria gli azzurri decino di girarsi di spalle rispetto arbitri e giuria durante l’inno.

Al 1° pallone conquistato il CT Campagna chiama timeout e Condemi si autoespelle. pic.twitter.com/b3BeyQ3mmV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 9, 2024