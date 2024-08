Olimpiadi Parigi, Tortu in lacrime: “volevamo vincere la medaglia”

CalcioWeb

La 4×100 italiana ha chiuso al quarto posto la finale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al termine della gara Filippo Tortu si è presentato in lacrime nella zona mista.

La sua ultima frazione è risultata essere la penultima con il tempo di 9.20 compromettendo così le speranze dell’Italia di poter salire sul podio. “La mia ultima frazione? Non è mai un compito facile, neanche correre in prima, in seconda o in terza. Non penso ci sia una frazione più difficile delle altre. Alla fine è la squadra che corre e che porta il testimone al traguardo. Penso che la mia frazione sia stata quella un po’ più sottotono rispetto a quella dei tre compagni che mi hanno preceduto e questa è una cosa che naturalmente mi fa star male. Per loro, però io ce l’ho messa tutta”, le parole con il magone del velocista azzurro.

“Volevamo vincere una medaglia, pensavamo che fosse alla portata, ce l’abbiamo messa tutta e non solo oggi come è normale che sia quando si scende in pista, ma ce l’abbiamo messa tutta in tutti questi anni. Abbiamo vissuto assieme, abbiamo lottato, abbiamo dato tanto tutti per esser qua per sognare una medaglia e provare a prenderla ma non è bastato. C’è tanta amarezza ma siamo fieri di quello che abbiamo fatto”, ha concluso Tortu.

Le parole di Jacobs

“Quarto posto che fa malissimo, credevamo di poter vincere e prendere una medaglia. Sappiamo quanto sia difficile questa disciplina, gli Stati Uniti arrivavano qui con l’oro in tasca e sono arrivati ultimi. Rispetto a ieri siamo migliorati tanto, ma si perde e si vince insieme. Noi rispetto a ieri abbiamo migliorato tanto ma purtroppo non è bastato, ma saremo sempre super uniti e torneremo a lavoro più agguerriti di prima”. Queste le parole di Marcell Jacobs.

“Sono molto contento di essere qui, è quello che ho sognato per tutta la vita. Quello che mi dà fiducia è l’essere tornato a correre forte. Con 9.85 nei 100 metri avrei fatto sempre medaglia, ma non quest’anno. Peccato, ma queste sono solo energie positive per il futuro”.