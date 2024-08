Olimpiadi, posticipata la medal race Nacra 17 per Tita e Banti: il motivo

CalcioWeb

E’ solo rimandata una medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La giuria di regata ha interrotto la procedura di partenza della medal race del Nacra 17: il vento, che aveva consentito la precedente finale dell’Ilca 7, è calato sotto i 6 nodi.

Come confermato ufficialmente è stata rinviata a domani la ‘Medal Race’ della classe Nacra 17 in cui, a Marsiglia, sono impegnati gli azzurri Ruggero Tita e Caterina Banti, ai quali sarebbe bastato un settimo posto per conquistare la medaglia d’oro di Parigi 2024.