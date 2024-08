Olimpiadi, brutta sconfitta dell’Italvolley maschile contro la Francia: l’avversario per il bronzo

CalcioWeb

Brutta prestazione per l’Italvolley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: gli azzurri sono stati sconfitti nettamente in semifinale dai padroni di casa della Francia.

La squadra di Andrea Giani, campione olimpica in carica, vincitore della Volleyball Nations League 2024 e padrona di casa, si impone sull’Italia 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) e si andrà a giocare la finale per l’oro contro la Polonia che ha battuto gli Usa nella prima semifinale e che sfiderà la squadra di Fefè De Giorgi per il bronzo.

Gli azzurri che per l’ottava volta nella storia si qualificavano per una finale olimpica dovranno provare a portare a casa una medaglia.

Finale

Francia-Polonia

3° posto

Italia-USA