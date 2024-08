CalcioWeb

Una beffa. Si è interrotto ai quarti di finale il percorso del Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo una partita equilibrata contro l’Ungheria. Dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 9-9, gli ungheresi sono stati più precisi sui penalty chiudendo sul 12-10.

Rammarico per la squadra del ct Sandro Campagna che a inizio dell’ultimo quarto della sfida che valeva la semifinale si era trovata in vantaggio per 8-6. L’Ungherina sfiderà ora la Croazia per un posto in finale.