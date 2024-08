CalcioWeb

Un’altra medaglia dalla canoa! E’ una giornata eccezionale per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo l’oro di Tita-Banti, gli azzurri festeggiano un altro grande risultato nella canoa sprint doppio 500 metri ai Giochi olimpici di Parigi 2024.

Gli azzurri hanno chiuso la finale A in 1’41″08, dietro ai cinesi Hao Liu e Bowen Ji e davanti di soli 10″ agli spagnoli Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez. Per l’Italia è la 30ª medaglia in questa rassegna a cinque cerchi e l’11ª d’argento.