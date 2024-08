Olimpiadi, Taddeucci dopo il bronzo nella Senna: “speriamo di non star male”

CalcioWeb

Ginevra Taddeucci, splendido bronzo nella 10 km di nuoto di fondo corsa nelle acque verdi della Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha parlato alla Federnuoto.

“È stata una gara durissima, un’incognita. Non sapevamo esattamente come fosse. Campo gara mai preparato. Abbiamo mandato Stefano ieri in avanscoperta che ci ha detto ‘acqua insapore, acqua inodore, state tranquilli'”, sono le parole dell’azzurra.

“Abbiamo seguito un protocollo vaccinale prima e dopo, speriamo di non stare male. Ho letto molto bene la gara, cercavo sempre di stare insieme alle altre, sempre davanti per non evitare scherzi. Sapevo che il lato controcorrente era imprendibile perché se ti allargavi anche di 20 cm la corrente era molto più forte di quelle stava attaccata al muro”.