Olimpiadi Parigi 2024, è il giorno di Tamberi. Il campione azzurro rivela le sue condizioni prima della gara

Niente febbre. Gianmarco Tamberi questa mattina sui social rassicura tutti. Prima l’immagine del pettorale di gara, poi la foto del termometro che segna 36.3.

Nonostante una condizione fisica precaria, il campione azzurro sarà regolarmente in pedana oggi alle 10:05 per le qualificazioni del salto in alto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, la cui finale è in programma sabato 10 agosto a partire dalle 19:10.

I calcoli renali e la febbre alta hanno messo davvero a dura prova la resistenza fisica e lo spirito di Tamberi che ieri aveva lanciato un appello: “Scendete tutti in pedana con me, sarà la gara più difficile di tutta la mia vita.”