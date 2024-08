Olimpiadi, Tamberi in lacrime: tutta l’emozione dopo la gara | VIDEO

CalcioWeb

Gianmarco Tamberi non è riuscito nell’impresa alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro, dopo i problemi fisici degli ultimi giorni, si è presentato in gara per la finale ma il risultato non è stato positivo. Gimbo si è fermato a 2,27 dopo aver fallito tre tentativi.

Dopo l’eliminazione un episodio non è passato inosservato: Tamberi piange a dirotto abbracciato da alcuni tifosi in maglia azzurra. L’atleta italiano è andato verso la curva per abbracciare i suoi, poi la grande emozione.

le lacrime di Gimbo Tamberi ho il cuore a pezzi per lui 💔 immenso #giochiolimpici #parigi2024 #paris2024 pic.twitter.com/2hJDcomwku — Francesca 🌼 (@_cielodiperle) August 10, 2024