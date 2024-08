Olimpiadi, Tita e Banti potrebbero vincere l’oro senza gareggiare: il regolamento

CalcioWeb

L’evento finale di Nacra 17 alle Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbe concludersi con un colpo di scena. E’ infatti stata rinviata ad oggi, in quanto il vento insufficiente ieri non ha permesso il regolare svolgimento della regata, la ‘Medal Race’ della classe Nacra 17 in cui, a Marsiglia, sono impegnati gli azzurri Ruggero Tita e Caterina Banti, ai quali basterebbe un settimo posto per conquistare la medaglia d’oro di Parigi 2024.

Il regolamento

Se oggi dovesse verificarsi la stessa situazione Tita e Banti sarebbero medaglia d’oro comunque, in quanto in testa alla classifica dopo dodici regate. Il regolamento lo prevede? Si, infatti in caso di assenza di vento il titolo sarebbe assegnato lo stesso, essendo oggi il termine ultimo del programma olimpico a Marsiglia.