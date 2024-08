Yusuf Dikec, re dei social: spara a occhi aperti, senza attrezzatura e vince l’argento | FOTO

CalcioWeb

Le Olimpiadi consegnano alla gloria veri e propri personaggi, fino a quel momento sconosciuti, ma che con una gara, una medaglia, o una particolarità unica finiscono per catturare l’attenzione del pubblico fra social e tv diventando virali.

L’esempio perfetto è Yusuf Dikec, tiratore turco che con la collega Sevval Ilayda Tarhan ha vinto l’argento nella pistola ad aria compressa a squadre miste da 10 metri. Un successo accompagnato dalla viralità social dovuta al suo particolare stile di esecuzione.

Dikec, infatti, si è presentato con i suoi occhiali da vista (non quelli sportivi), una maglietta della squadra turca, la mano sinistra in tasca, nessun altro tipo di attrezzatura specializzata per un tiro di precisione (cuffie, lenti o cappello). E ha vinto l’argento con estrema semplicità, soprattutto… sparando con entrambi gli occhi aperti!

“La mia tecnica di tiro è una delle rare tecniche di tiro al mondo. Sparo con entrambi gli occhi aperti. Perfino gli arbitri ne sono sorpresi“, ha dichiarato Dikec al canale turco TGRT Haber.