Napoli, ci risiamo: Osimhen dice no all’Arabia? L’indizio dell’agente e la frecciata a Lukaku

Pacchi, nuovi profeti, Europa. Tre elementi cardine del tweet con il quale Roberto Calenda è intervenuto a gamba tesa sulla possibilità che Victor Osimhen venga ceduto in Arabia Saudita. L’agente del calciatore del Napoli, al centro di un intrigo di calciomercato, ha voluto fare chiarezza.

L’Al-Ahli aveva offerto circa 70 milioni di euro al Napoli, poco più della metà della clausola rescissoria del calciatore. Poco, ma a 3 giorni dal termine del calciomercato italiano (non arabo) e con Lukaku in arrivo nonostante tutto, per accontentare al più presto Antonio Conte, il Napoli ha fretta e soprattutto necessità di cedere. Se la distanza dovesse essere limata di qualche decina di milioni i partenopei darebbero l’ok. Ma la sensazione è che non servirebbe a nulla.

Osimhen in Arabia Saudita? Il no dell’agente

Osimhen non è un pacco da spedire per fare spazio a nuovi profeti (leggasi Lukaku). La sentenza di Roberto Calenda, agente del calciatore che conferma così il no all’Arabia Saudita: “Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio“.

Nel finale del messaggio social dell’agente si fa riferimento all’Europa. Non è un mistero che Osimhen voglia il PSG. Il club francese è apparso però piuttosto freddo sulla trattativa. Il Chelsea ha mostrato un interesse maggiore ma per Osi è una seconda opzione.