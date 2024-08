Parigi 2024, il bronzo rovinato di Huston: “le medaglie non sono di alta qualità”

CalcioWeb

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono arrivate nella fase conclusiva ed è alta l’attesa in vista delle prossime finali. Cosa succede alle medaglie dei Giochi olimpici dopo una sola settimana? La risposta è arrivata direttamente da Nyjah Huston, skater statunitense protagonista della vittoria del bronzo.

L’atleta, molto attivo sui social, specialmente su Instagram, in cui conta 5,3 milioni di follower, ha pubblicato delle storie in cui ha spiegato che “queste medaglie olimpiche sono bellissime quando sono nuove di zecca, ma dopo averle lasciate riposare sulla mia pelle con un po’ di sudore per un po’, e dopo averle fatte indossare ai miei amici durante il fine settimana, a quanto pare non sono di alta qualità come si potrebbe pensare. Sembra ruvida, come se fosse andata in guerra”.

Nelle storie successive, Huston ha pubblicato la foto del bronzo scrivendo, appunto, che sembra quasi che sia “andato in guerra e tornato”, ma ha anche precisato che sono pensate per rimanere nelle custodie, non per essere inviate.