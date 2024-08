Morata e Alice Campello si sono lasciati: il perchè e l’annuncio social

CalcioWeb

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati. Scoppia un’altra coppia longeva del pallone. Dopo otto anni di relazione e la nascita di 4 figli (Alessandro, Edoardo, Leonardo e Bella), l’attuale bomber del Milan e la bella modella italiana hanno annunciato la propria separazione.

“Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco nella quale ci siamo amati e aiutati moltissimo“, spiegano i due attraverso Instagram.

“Sono stati anni meravigliosi e la conseguenza sono stati i nostri quattro figli, senza dubbio la cosa migliore che abbiamo fatto insieme. E’ una decisione dolorosa per la quale chiediamo rispetto ed empatia – continua Morata sottolineando il motivo dietro la rottura -. Non si inventino storie per un minuto di protagonismo, perché, ripeto: non c’è stata in alcun momento mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che poco alla volta hanno consumato la relazione. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande insegnamento“.