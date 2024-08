Perugia, infortunio per Dell’Orco: i tempi di recupero

CalcioWeb

Il difensore del Perugia Cristian Dell’Orco costretto ai box per un infortunio rimediato nel corso del ritiro di Bagno di Romagna. Per l’ex giocatore del Sassuolo necessario un nuovo intervento chirurgico. A comunicarlo la società stessa tramite una nota sui propri canali ufficiali.

“AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Cristian Dell’Orco è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per una lesione del menisco mediale e laterale. I tempi di recupero sono stimati in due mesi.”