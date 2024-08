La pirateria online uccide il calcio, i dati allarmanti: coinvolto il 39% degli italiani

CalcioWeb

La Lega Serie A ribadisce anche per questo campionato 2024-2025 la sua lotta alla pirateria online, i cui dati sono allarmanti, per contrastare lo streaming illegale di contenuti sportivi live e sensibilizzare l’utente finale sui rischi connessi.

“Per la quinta stagione consecutiva promuoveremo su tutti i campi la nostra campagna contro la pirateria audiovisiva, una piaga gestita dalla criminalità organizzata che ogni anno causa oltre 300milioni di euro di danni ai club, al calcio italiano, agli operatori televisivi e a tutti coloro che lavorano nel settore – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo – Ma non solo: i pirati derubano i loro stessi clienti di dati, foto, video e soprattutto uccidono le passioni, danneggiando il tifoso vero, quello che paga regolarmente un abbonamento per seguire la propria squadra del cuore“.

Il problema – come riporta la Lega serie A in una nota, non si limita al calcio e i numeri registrati nel nostro Paese nel 2023 sono impressionanti:

4 italiani su 10 (39%) hanno fruito in modo illecito, almeno una volta, di film, serie/fiction, programmi ed eventi sportivi live

319 milioni gli atti di pirateria tra la popolazione adulta

767 milioni di euro la stima del danno economico potenziale per le industrie dei contenuti audiovisivi

11.200 la stima potenziale dei posti di lavoro a rischio a causa della pirateria audiovisiva

il 79% dei pirati è consapevole che la pirateria sia un reato

il 53% ritiene di NON creare danni rilevanti piratando

il 45% dei pirati entrati in contatto con i siti web oscurati si è convertito a fonti legali

La Lega Serie A promuove quindi, per la quinta stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva “#STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO”.

Nel pre-gara di tutte le partite del prossimo Campionato sarà trasmesso sui maxischermi il video spot della campagna, mentre in occasione degli incontri delle prime due giornate in televisione andrà in onda una clip dedicata all’iniziativa prima del fischio d’inizio.