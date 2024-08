Il programma delle Olimpiadi di domenica 11 agosto: orari e italiani in gara

CalcioWeb

Si apre l’ultima giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il bilancio per l’Italia è sicuramente positivo e anche la penultima giornata ha regalato tante soddisfazioni. Sul fronte medagliere l’Italia occupa ancora la 10ª posizione.

E’ alta l’attesa per l’ultima giornata e sono in arrivo altri appuntamenti importanti. Attesa per la finale del volley femminile, poi spazio anche a pallanuoto, pallamano e basket. Attesa anche per il ciclismo su pista, sollevamento pesi, pentathlon e lotta.

Gli appuntamenti di domenica 11 agosto

Ore 08:00 – ATLETICA LEGGERA maratona Donne – EPIS, YAREMCHUK

Ore 09:00 – PALLAMANO gara per il bronzo Uomini

Ore 09:00 – PALLANUOTO piazzamento Uomini 5°- 6°

Ore 10:35 – PALLANUOTO gara per il bronzo Uomini

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA omnium Donne – Gara Scratch 1/4 – BALSAMO, PATERNOSTER

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini LI 65kg

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Donne LI 76kg

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini LI 97kg

Ore 11:00 – PENTATHLON MODERNO finale Donne Equitazione Salto Ostacoli – SOTERO

Ore 11:22 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Donne – Gara 1

Ore 11:29 – CICLISMO SU PISTA quarti di finale Keirin Uomini

Ore 11:30 – BASKET gara per il bronzo Donne

Ore 11:30 – SOLLEVAMENTO PESI +81kg Donne

Ore 11:40 – PENTATHLON MODERNO finale Donne Scherma Bonus Round – SOTERO

Ore 11:50 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Donne – Gara 2

Ore 11:57 – CICLISMO SU PISTA omnium Donne – Gara Tempo 2/4 – BALSAMO, PATERNOSTER

Ore 12:00 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 65kg

Ore 12:10 – PENTATHLON MODERNO finale Donne Nuoto 200m Stile Libero – SOTERO

Ore 12:18 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Donne – Finale

Ore 12:25 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Donne – Posti 5-8

Ore 12:25 – LOTTA finale Uomini LI 65kg

Ore 12:29 – CICLISMO SU PISTA semifinali Keirin Uomini

Ore 12:35 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 97kg

Ore 12:40 – PENTATHLON MODERNO finale Donne Laser Run – SOTERO

Ore 12:45 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Donne – Gara 1

Ore 12:53 – CICLISMO SU PISTA omnium Donne – Gara a eliminazione 3/4 – BALSAMO, PATERNOSTER

Ore 13:00 – LOTTA finale Uomini LI 97kg

Ore 13:00 – PALLAVOLO gara per l’oro Donne

Ore 13:15 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Donne – Gara 2

Ore 13:20 – LOTTA gara per il bronzo Donne LI 76kg

Ore 13:23 – CICLISMO SU PISTA finale per piazzamento 7-12 Keirin U

Ore 13:30 – PALLAMANO gara per l’oro Uomini

Ore 13:32 – CICLISMO SU PISTA finale per l’oro Keirin Uomini

Ore 13:44 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Donne – Finale

Ore 13:45 – LOTTA finale Donne LI 76kg

Ore 13:56 – CICLISMO SU PISTA omnium Donne – Gara a punti 4/4 – BALSAMO, PATERNOSTER

Ore 14:00 – PALLANUOTO gara per l’oro Uomini

Ore 15:30 – BASKET gara per l’oro Donne