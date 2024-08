Programma Olimpiadi oggi, domenica 4 agosto: orari e italiani in gara

CalcioWeb

Il programma di oggi delle Olimpiadi, domenica 4 agosto, è particolarmente interessante per tutti i tifosi italiani. L’Italia, infatti, sogna in grande e incrocia le dita per una possibile scorpacciata di medaglie. È il giorno della finale dei 100 metri con Marcell Jacobs, campione in carica a Tokyo, che proverà a difendere il titolo. Insieme a lui anche Chituru Ali: per entrambi ci saranno prima le semifinali da superare.

Debutto per Simonelli negli ostacoli e Furlani nel salto in lungo. Nel tennis la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini si giocherà la finale per l’oro contro le russe Andreeva-Shnaider. Ultime gare del nuoto in programma con Gregorio Paltrinieri a caccia di una medaglia nei 1500 stile.

Nel ciclismo prova in linea femminile con Balsamo, Cecchini, Persico e Longo Borghini che proveranno ad andare a caccia del podio così come la squadra di fioretto maschile.

Il programma delle Olimpiadi di oggi: orari e italiani in gara domenica 4 agosto

Ore 08:30 – BADMINTON semifinale Singolo Donne e Uomini

Ore 09:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 09:00 – GOLF turno 4 Uomini

Ore 09:00 – PALLAMANO maschile Svezia-Giappone, gironi

Ore 09:00 – PALLAVOLO femminile ITALIA-TURCHIA , gironi

, gironi Ore 09:00 – TIRO SPORTIVO qual. turno 1 PFR 25m (U) – MAZZETTI, SPINELLA

Ore 09:30 – TIRO CON L’ARCO ottavi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio

Ore 09:30 – TIRO SPORTIVO qualificazione Skeet Donne – Giorno 2 – BACOSI, BARTOLOMEI

Ore 09:56 – TIRO CON L’ARCO ottavi Indiv. Uomini Turno Eliminatorio – NESPOLI -Peters

-Peters Ore 10:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 10:00 – EQUITAZIONE grand Prix Freestyle Dressage Individuale

Ore 10:00 – HOCKEY quarto di finale Uomini

Ore 10:05 – ATLETICA LEGGERA turno 1 3000m Siepi Donne

Ore 10:20 – ATLETICA LEGGERA lancio del martello D – Gr. A, qualificazioni – FANTINI

Ore 10:50 – BADMINTON semifinale Singolo Uomini

Ore 10:55 – ATLETICA LEGGERA turno 1 200m Donne – BONGIORNI, KADDARI

Ore 11:00 – ATLETICA LEGGERA salto in lungo Uomini, qualificazioni – FURLANI

Ore 11:00 – BASKET femminile Giappone-Belgio, gironi

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile Egitto-Argentina, gironi

Ore 11:00 – PUGILATO 57kg Donne – Quarti di finale

Ore 11:32 – PUGILATO 75kg Donne – Quarti di finale

Ore 11:45 – ATLETICA LEGGERA lancio del martello D – Gr. B, qualificazioni

Ore 11:50 – ATLETICA LEGGERA turno 1 110m Ostacoli Uomini – SIMONELLI

Ore 11:50 – SCHERMA quarti di finale Fioretto Squadre Uomini – ITALIA-POLONIA

Ore 12:00 – BADMINTON semifinale Singolo Uomini

Ore 12:00 – TENNIS gara per il bronzo Doppio Donne

Ore 12:00 – TENNIS gara per l’oro Singolari Uomini, a seguire

Ore 12:00 – TENNIS gara per l’oro Doppio Donne, a seguire – ERRANI/PAOLINI

Ore 12:05 – VELA dinghy Uomini, gare 7-8 – CHIAVARINI

Ore 12:04 – PUGILATO semifinale 54kg Donne

Ore 12:05 – VELA multiscafo misto, gare 4-6 – BANTI, TITA

Ore 12:13 – VELA kite Uomini, gare 1-4 – PIANOSI

Ore 12:20 – PUGILATO 51kg Uomini – Semifinale

Ore 12:30 – HOCKEY quarto di finale Uomini

Ore 12:33 – VELA kite Donne, gare 1-4 – PESCETTO

Ore 12:35 – ATLETICA LEGGERA turno 1 400m Ostacoli Donne – FOLORUNSO, MURARO, SARTORI

Ore 12:36 – PUGILATO 63,5kg Uomini – Semifinale

Ore 12:52 – PUGILATO 80kg Uomini – Semifinale

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 13:00 – PALLAVOLO femminile Francia-Stati Uniti, gironi

Ore 13:00 – TIRO CON L’ARCO quarti Individuale Uomini

Ore 13:00 – TIRO SPORTIVO qual. turno 2 PFR 25m (U) – MAZZETTI, SPINELLA

Ore 13:08 – PUGILATO 92kg Uomini – Semifinale

Ore 13:30 – BASKET femminile Canada-Nigeria, gironi

Ore 13:30 – TENNISTAVOLO gara per il bronzo Singolari Uomini

Ore 13:40 – SCHERMA fioretto Squadre Uomini – Classifica 5-8

Ore 13:52 – TIRO CON L’ARCO semifinali Individuale Uomini

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 14:00 – CICLISMO SU STRADA gara su strada Donne – BALSAMO, CECCHINI, PERSICO, LONGO BORGHINI

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile Germania-Slovenia, gironi

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile Ungheria-Australia, gironi

Ore 14:30 – TENNISTAVOLO gara per l’oro Singolari Uomini

Ore 14:33 – TIRO CON L’ARCO gara per il bronzo Individuale Uomini

Ore 14:35 – VELA dinghy Donne, gare 7-8 – BENINI FLORIANI

Ore 14:46 – TIRO CON L’ARCO gara per l’oro Individuale Uomini

Ore 14:50 – SCHERMA semifinale 2 Fioretto Squadre Uomini

Ore 14:50 – SCHERMA semifinale 1 Fioretto Squadre Uomini

Ore 15:00 – BADMINTON gara per il bronzo Doppio Uomini

Ore 15:00 – BADMINTON finali Doppio Uomini

Ore 15:00 – GINNASTICA ARTISTICA finale Anelli Uomini

Ore 15:30 – CANOA SLALOM batterie Kayak Cross Uomini – DE GENNARO

Ore 15:30 – PUGILATO 57kg Donne – Quarti di finale

Ore 15:30 – TIRO SPORTIVO finale Skeet Donne

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile ITALIA-SPAGNA , gironi

, gironi Ore 15:40 – GINNASTICA ARTISTICA finale Parallele Asimmetriche Donne

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile Ungheria-Francia, gironi

Ore 16:00 – SCHERMA fioretto Squad. Uomini – Piazzamento 7-8

Ore 16:00 – SCHERMA fioretto Squad. Uomini – Piazzamento 5-6

Ore 16:02 – PUGILATO 75kg Donne – Quarti di finale

Ore 16:10 – BADMINTON gara per l’oro Doppio Uomini

Ore 16:25 – GINNASTICA ARTISTICA finale Volteggio Uomini

Ore 16:34 – PUGILATO semifinale 54kg Donne

Ore 16:45 – CANOA SLALOM batterie Kayak Cross Donne – BERTONCELLI, HORN

Ore 16:50 – PUGILATO 51kg Uomini – Semifinale

Ore 17:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 17:00 – PALLAVOLO femminile Cina-Serbia, gironi

Ore 17:05 – VELA dinghy misto, gare 5-6, – CHIAVARINI

Ore 17:06 – PUGILATO 63,5kg Uomini – Semifinale

Ore 17:15 – BASKET femminile Germania-Stati Uniti, gironi

Ore 17:22 – PUGILATO 80kg Uomini – Semifinale

Ore 17:30 – BASKET 3×3 maschile Francia-Cina, gironi

Ore 17:30 – HOCKEY quarto di finale Uomini

Ore 17:38 – PUGILATO 92kg Uomini – Semifinale

Ore 18:00 – BASKET 3×3 maschile Lettonia-Polonia, gironi

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 18:30 – NUOTO finale 50m Stile Libero Donne

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile Canada-Paesi Bassi, gironi

Ore 18:35 – BASKET 3×3 maschile Serbia-Lituania, gironi

Ore 18:36 – NUOTO finale 1500m Stile Libero Uomini – PALTRINIERI

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile Danimarca-Norvegia, gironi

Ore 19:05 – ATLETICA LEGGERA turno 1 400m Uomini – RE, SITO

Ore 19:05 – BASKET 3×3 maschile Stati Uniti-Paesi Bassi, gironi

Ore 19:06 – NUOTO finale Staffetta 4×100 Misti Uomini

Ore 19:10 – SCHERMA sfida per il bronzo Fioretto Squadre Uomini

Ore 19:26 – NUOTO finale Staffetta 4×100 Misti Donne

Ore 19:55 – ATLETICA LEGGERA finale Salto in alto Donne

Ore 20:00 – HOCKEY quarto di finale Uomini

Ore 20:05 – ATLETICA LEGGERA semifinale 100m Uomini – ALI, JACOBS

Ore 20:05 – PALLANUOTO femminile Francia-Grecia, gironi

Ore 20:30 – ATLETICA LEGGERA finale Lancio del martello Uomini

Ore 20:30 – SCHERMA sfida per l’oro Fioretto Squadre Uomini

Ore 20:35 – ATLETICA LEGGERA semifinale 800m Donne

Ore 21:00 – BASKET femminile Australia-Francia, gironi

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 21:00 – PALLAMANO maschile Spagna-Croazia, gironi

Ore 21:00 – PALLAVOLO femminile Brasile-Polonia, gironi

Ore 21:10 – ATLETICA LEGGERA semifinale 1500m Uomini – ARESE, MESLEK, RIVA

Ore 21:30 – BASKET 3×3 quarti Uomini

Ore 21:50 – ATLETICA LEGGERA finale 100m Uomini

Ore 22:00 – BEACH VOLLEY ottavi di finale Uomini o Donne

Ore 22:05 – BASKET 3×3 quarti Uomini