Il programma delle Olimpiadi di venerdì 9 agosto: orari e italiani in gara

La giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è conclusa con altre soddisfazioni e medaglie: l’oro della coppia Tita-Banti nel Nacra 17 misto e l’argento di Tacchini-Casadei nello sprint doppio 500 m maschile. In apertura il bronzo Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo.

Il bottino dell’Italia nel medagliere è adesso di 30 medaglie (10 ori, 11 argenti e 9 bronzi). E’ già alta la tensione per le gare di venerdì 9 agosto. Attesa per la 10 km di nuovo con Paltrinieri e Acerenza. In finale nel kite spazio a Pianosi. Poi staffetta 4×100, ciclismo e sollevamento pesi.

Gli appuntamenti di venerdì 9 agosto

Ore 07:30 – NUOTO DI FONDO uomini 10km – PALTRINIERI, ACERENZA

Ore 09:00 – GOLF turno 3 Donne – FANALI

Ore 09:00 – TAEKWONDO contest qualificazione Uomini -80kg

Ore 09:09 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne -67kg

Ore 09:21 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini -80kg – SIMONE ALESSIO

Ore 09:33 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne -67kg

Ore 09:46 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini -80kg

Ore 09:58 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne -67kg

Ore 10:00 – GINNASTICA RITMICA qual. Gruppi All-Around – Parte 1 di 2 – ITALIA

Ore 10:00 – TENNISTAVOLO gara per il bronzo a squadre Uomini

Ore 10:00 – TUFFI preliminari Piattaforma 10m Uomini – GIOVANNINI, LARSEN

Ore 10:04 – ATLETICA LEGGERA eptathlon salto in lungo Donne – SVEVA, GEREVINI

Ore 10:10 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini -80kg

Ore 10:15 – ARRAMPICATA SPORTIVA boulder e lead Uomni, finale Boulder

Ore 10:22 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne -67kg

Ore 10:30 – CANOA SPRINT semifinale 1 Canoa Doppio Donne 500m

Ore 10:35 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini -80kg – ALESSIO

Ore 10:40 – ATLETICA LEGGERA turno 1 Staffetta 4 x 400m Donne – ITALIA

Ore 10:40 – CANOA SPRINT semifinale 2 Canoa Doppio Donne 500m

Ore 10:47 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne -67kg

Ore 10:50 – CANOA SPRINT semifinale 1 Kayak Doppio Donne 500m

Ore 10:59 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini -80kg

Ore 11:00 – CANOA SPRINT semifinale 2 Kayak Doppio Donne 500m

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini LI 57kg

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Donne LI 57kg

Ore 11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini LI 86kg

Ore 11:05 – ATLETICA LEGGERA turno 1 Staffetta 4 x 400m Uomini – ITALIA

Ore 11:10 – CANOA SPRINT semifinale 1 Kayak Doppio Uomini 500m

Ore 11:11 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne -67kg

Ore 11:16 – GINNASTICA RITMICA qual. Gruppi All-Around – Parte 2 di 2 – ITALIA

Ore 11:20 – CANOA SPRINT semifinale 2 Kayak Doppio Uomini 500m

Ore 11:23 – ATLETICA LEGGERA lancio del giavellotto D – Gr. A, qualificazioni – GEREVINI

Ore 11:24 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini -80kg

Ore 11:30 – ATLETICA LEGGERA semifinale 800m Uomini – TECUCEANU

Ore 11:30 – CANOA SPRINT semifinale 1 Canoa Singolo Uomini 1000m – TACCHINI

Ore 11:30 – LOTTA qualificazioni Uomini LI 74kg – CHEMIZO

Ore 11:30 – LOTTA ottavi Donne LI 62kg

Ore 11:30 – LOTTA ottavi Uomini LI 125kg

Ore 11:36 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne -67kg

Ore 11:40 – CANOA SPRINT semifinale 2 Canoa Singolo Uomini 1000m

Ore 11:48 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini -80kg

Ore 12:00 – TAEKWONDO ottavi di finale Donne -67kg

Ore 12:05 – ATLETICA LEGGERA semifinale 100m Ostacoli Donne

Ore 12:13 – TAEKWONDO ottavi di finale Uomini -80kg

Ore 12:32 – ATLETICA LEGGERA lancio del giavellotto D – Gr. B, qualificazioni

Ore 12:35 – ARRAMPICATA SPORTIVA boulder e lead Uomini, finale Lead

Ore 12:40 – CAONA SPRINT finale B Canoa Doppio Donne 500m

Ore 12:50 – CANOA SPRINT finale A Canoa Doppio Donne 500m

Ore 12:50 – LOTTA quarto Uomini LI 74kg

Ore 12:50 – LOTTA quarto Donne LI 62kg

Ore 12:50 – LOTTA quarto Uomini LI 125kg

Ore 13:00 – CANOA SPRINT finale B Kayak Doppio Donne 500m

Ore 13:00 – PALLANUOTO piazzamento Uomini 5°- 8°

Ore 13:00 – PENTATHLON MODERNO SF A Uomini Equitazione Salto Ostacoli – MALAN

Ore 13:10 – CANOA SPRINT finale A Kayak Doppio Donne 500m

Ore 13:20 – CANOA SPRINT finale B Kayak Doppio Uomini 500m

Ore 13:30 – CANOA SPRINT finale A Kayak Doppio Uomini 500m

Ore 13:40 – CANOA SPRINT finale B Canoa Singolo Uomini 1000m

Ore 13:40 – PENTATHLON MODERNO SF A Uomini Scherma Bonus Round

Ore 13:50 – CANOA SPRINT finale A Canoa Singolo Uomini 1000m

Ore 14:00 – CICLISMO SU PISTA qualificazioni Sprint Donne –

VECE, FIORIN

Ore 14:00 – HOCKEY gara per il bronzo Donne

Ore 14:10 – PENTATHLON MODERNO SF A Uomini Nuoto 200m Stile Libero

Ore 14:30 – GINNASTICA RITMICA finale All-Around Individuale – RAFFAELI, BALDASSARRI

Ore 14:30 – TAEKWONDO quarti di finale Donne -67kg

Ore 14:35 – PALLANUOTO semifinale Uomini

Ore 14:40 – PENTATHLON MODERNO SF A Uomini Laser Run

Ore 14:40 – TAEKWONDO quarti di finale Uomini -80kg

Ore 14:41 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Uomini – Gara 1

Ore 14:48 – CICLISMO SU PISTA trentaduesimi Sprint D

Ore 14:53 – TAEKWONDO quarti di finale Donne -67kg

Ore 15:00 – CALCIO gara per il bronzo Donne Spagna-Germania

Ore 15:00 – SOLLEVAMENTO PESI 89kg Uomini – PIZZOLATO

Ore 15:00 – TENNISTAVOLO gara per l’oro a squadre Uomini

Ore 15:00 – TUFFI finale Trampolino 3m Donne

Ore 15:06 – TAEKWONDO quarti di finale Uomini -80kg

Ore 15:19 – TAEKWONDO quarti di finale Donne -67kg

Ore 15:29 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Uomini – Gara 2

Ore 15:32 – TAEKWONDO quarti di finale Uomini -80kg

Ore 15:38 – CICLISMO SU PISTA trentaduesimi Sprint D Ripescaggi

Ore 15:45 – TAEKWONDO quarti di finale Donne -67kg

Ore 15:52 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Uomini – Finale

Ore 15:58 – TAEKWONDO quarti di finale Uomini -80kg

Ore 16:00 – BREAKING B-Girls sfida pre-qualificazione – ANTI – ANTINALI SANDRINI

Ore 16:00 – BREAKING round Robin B-Girls

Ore 16:00 – PALLAVOLO gara per il bronzo Uomini – ITALIA-USA

Ore 16:11 – TAEKWONDO semifinali Donne -67kg

Ore 16:24 – TAEKWONDO semifinali Uomini -80kg

Ore 16:30 – PALLAMANO semifinale Uomini

Ore 16:37 – TAEKWONDO semifinali Donne -67kg

Ore 16:50 – TAEKWONDO semifinali Uomini -80kg

Ore 17:00 – PENTATHLON MODERNO SF B Uomini Equitazione Salto Ostacoli – CICINELLI

Ore 17:30 – BASKET semifinale Donne

Ore 17:40 – PENTATHLON MODERNO SF B Uomini Scherma Bonus Round

Ore 18:00 – CALCIO gara per l’oro Uomini Francia-Spagna

Ore 18:00 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Uomini – Gara 1

Ore 18:00 – PALLANUOTO piazzamento Uomini 5°- 8°

Ore 18:09 – CICLISMO SU PISTA finale Madison Donne – ITALIA

Ore 18:10 – PENTATHLON MODERNO SF B Uomini Nuoto 200m Stile Libero

Ore 18:15 – LOTTA semifinale Uomini LI 74kg

Ore 18:35 – LOTTA semifinale Uomini LI 125kg

Ore 18:40 – PENTATHLON MODERNO SF B Uomini Laser Run

Ore 18:55 – LOTTA semifinale Donne LI 62kg

Ore 19:02 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Uomini – Gara 2

Ore 19:10 – CICLISMO SU PISTA sedicesimi Sprint Donne

Ore 19:30 – ATLETICA LEGGERA finale Staffetta 4 x 100m Donne

Ore 19:30 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 57kg

Ore 19:30 – NUOTO ARTISTICO routine Tecnica Doppio – CERRUTI, RUGGIERO

Ore 19:30 – SOLLEVAMENTO PESI 71kg Donne

Ore 19:30 – TAEKWONDO ripescaggio Donne -67kg

Ore 19:35 – PALLANUOTO semifinale Uomini

Ore 19:37 – ATLETICA LEGGERA finale Getto del peso Donne

Ore 19:38 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Uomini – Finale

Ore 19:40 – TAEKWONDO ripescaggio Uomini -80kg

Ore 19:45 – ATLETICA LEGGERA finale Staffetta 4 x 100m Uomini

Ore 19:55 – LOTTA finale Uomini LI 57kg

Ore 19:58 – CICLISMO SU PISTA sedicesimi Sprint D Ripescaggi

Ore 20:00 – ATLETICA LEGGERA finale 400m Donne

Ore 20:00 – BREAKING quarto B-Girls 1

Ore 20:00 – HOCKEY gara per l’oro Donne

Ore 20:05 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 86kg

Ore 20:07 – BREAKING quarto B-Girls 2

Ore 20:13 – ATLETICA LEGGERA finale Salto triplo Uomini – DIAZ HERNANDEZ

Ore 20:14 – BREAKING quarto B-Girls 3

Ore 20:19 – TAEKWONDO contest Medaglia di bronzo Donne -67kg

Ore 20:21 – BREAKING quarto B-Girls 4

Ore 20:25 – ATLETICA LEGGERA eptathlon 800m Donne – GEREVINI

Ore 20:30 – LOTTA finale Uomini LI 86kg

Ore 20:34 – TAEKWONDO contest Medaglia di bronzo Uomini -80kg

Ore 20:45 – BREAKING semifinale 1 B-Girls

Ore 20:49 – TAEKWONDO contest Medaglia di bronzo Donne -67kg

Ore 20:50 – LOTTA gara per il bronzo Donne LI 57kg

Ore 20:52 – BREAKING semifinale 2 B-Girls

Ore 20:55 – ATLETICA LEGGERA finale 10.000m Donne – BATTOCLETTI

Ore 21:00 – BASKET semifinale Donne

Ore 21:00 – BEACH VOLLEY gara per il bronzo Donne

Ore 21:04 – TAEKWONDO contest Medaglia di bronzo Uomini -80kg

Ore 21:14 – BREAKING gara per il bronzo B-Girls

Ore 21:15 – LOTTA finale Donne LI 57kg

Ore 21:19 – TAEKWONDO contest Medaglia d’oro Donne -67kg

Ore 21:23 – BREAKING gara per l’oro B-Girls

Ore 21:30 – PALLAMANO semifinale Uomini

Ore 21:30 – PUGILATO 71kg Uomini – Finale

Ore 21:37 – TAEKWONDO contest Medaglia d’oro Uomini -80kg

Ore 21:45 – ATLETICA LEGGERA finale 400m Ostacoli Uomini

Ore 21:47 – PUGILATO 50kg Donne – Finale

Ore 22:30 – BEACH VOLLEY Gara per l’oro Donne

Ore 22:34 – PUGILATO 92kg Uomini – Finale

Ore 22:51 – PUGILATO 66kg Donne – Finale