Pronostici Serie A: arrivano i big match! La schedina della 3ª Giornata

Terza giornata di Serie A alle porte, poi sarà tempo di fermarsi per la prima sosta per le Nazionali presente in calendario. Primo crocevia importante per tante squadre che proveranno ad arrivare al primo stop nelle migliori condizioni possibili. C’è chi come la Juventus cerca di mantenere le good vibes delle prime giornate, chi come il Milan vuole invece invertire la rotta. Con la terza gioranta ritorna anche la rubrica sui pronostici di Serie A realizzata dalla redazione di CalcioWeb. Come sempre, di seguito troverete l’analisi della 3ª Giornata di Serie A con i consigli per le schedine, partita per partita.

Venezia-Torino X2

La gara che apre il terzo turno mette di fronte il Venezia con un punto raccolto in 4 partite e il Torino che di punti ne ha raccolti 4 contro Milan e Atalanta, non proprio le ultime arrivate. ‘Ultima arrivata’ è il Venezia, neopromossa, ancora alla ricerca della quadra migliore nonostante sia riuscita a fermare la Fiorentina. Il Torino è apparso invece solido e in palla: ci fidiamo dell’X2.

Inter-Atalanta GG

Una delle partite più attese del terzo turno fra due delle squadre più forti del campionato: Inter e Atalanta. Il 3-5-2 di Inzaghi contro il 3-4-2-1 di Gasperini, due squadre abituate a dominare, solide e in grado di regalare spettacolo. In dubbio la presenza di Lautaro, dall’altra parte non ci sarà Scamacca, ma Inter-Atalanta per noi è partita da GG.

Bologna-Empoli MG 1-3 Casa

Dopo aver conosciuto le avversarie del cammino in Champions League, il Bologna dovrà concentrarsi sul campionato. L’inizio, con 1 punto in 2 gare, 1 gol segnato e la ripassata dal Napoli di Conte, non è stato dei migliori. Al Dall’Ara arriva l’Empoli che, invece, ha raccolto 4 punti nelle prime due giornate. I rossoblu cercano punti davanti al pubblico amico e provano a sbloccarsi davanti: scegliamo il Multi Gol 1-3 Casa.

Lecce-Cagliari 1X

Zero punti per il Lecce, due per il Cagliari, la sfida del via del Mare è già uno scontro salvezza con punti pesanti in palio. I salentini, dopo aver affrontato Atalanta e Inter, sono vogliosi di raccogliere i primi punti in campionato e non inanellare la terza sconfitta consecutiva: 1X.

Lazio-Milan GG

Lazio-Milan è il primo big match della terza giornata. I biancocelesti proveranno a dedicare un successo al compianto Eriksson, il Milan farà di tutto per arrivare alla sosta con la prima vittoria stagionale per permettere a Fonseca di respirare un po’: sarà una partita da GG.

Napoli-Parma MG 1-4 Casa

Il Napoli di Conte si è sbloccato definitivamente? Dopo i 3 gol rifilati al Bologna i partenopei affrontano un buon Parma, da non sottovalutare visto lo scherzetto fatto al Milan, ma lo fanno davanti al tifo indiavolato del “Maradona” che dà sempre una marcia in più. Potrebbe già esserci spazio per Lukaku, probabilmente a partita in corso. L’attacco dei partenopei farà bella figura in ogni caso: MG 1-4 Casa.

Fiorentina-Monza Under 4.5

Dopo lo psicodramma sfiorato in Conference League, la Fiorentina torna in Serie A a caccia di punti contro un Monza alla ricerca della quadra migliore. Toscani un po’ in debito di energie, brianzoli che hanno mostrato qualche difficoltà davanti: optiamo per un Under 4.5.

Genoa-Verona 1X

Punti utili alla salvezza in Genoa-Verona. Entrambe le squadre hanno iniziato bene le rispettive stagioni: il Genoa ha fermato l’Inter e ha battuto il Monza; il Verona ha rovinato l’esordio di Conte sulla panchina del Napoli con un successo a sorpresa e poi si è arreso a una super Juventus. Liguri favoriti ma non troppo: ci tuteliamo con l’1X.

Juventus-Roma MG 1-4 Casa

Sei gol fatti, zero subiti, sei punti raccolti e primo posto. La Juventus viaggia spedita in questo inizio di stagione e punta al tris. Per ottenerlo dovrà affrontare una Roma ferita, con un punto raccolto in due gare e che proverà almeno a strappare un pari per non arrivare alla sosta in una situazione ambientale complicata. Scommettere contro questa Juventus appare però complicato: MG 1-4 Casa, dando fiducia all’attacco bianconero, ci sembra la scelta migliore

Udinese-Como MG 1-3 Casa

Il programma di Serie A si chiude con la sfida tra Udinese e Como, squadre che hanno iniziato le rispettive stagioni con umori decisamente opposti: i friulani hanno raccolto 4 punti nonostante un mercato sottotraccia, i ricchi investimenti dei comaschi hanno portato, fin qui, solo un punticino. Nonostante il Como voglia riscattarsi, l’Udinese ci sembra più solida: MG 1-3 Casa.

