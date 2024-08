Una dichiarazione di guerra! Prova di forza Inter: 4-0 all’Atalanta nel segno di Thuram | CLASSIFICA

CalcioWeb

Appena prima della sosta, la 3ª Giornata di Serie A regala il primo big match del nuovo anno. A San Siro è Inter-Atalanta, sfida tra due delle migliori espressioni del calcio italiano. Peccato che questa sera se ne sia vista soltanto una. L’Inter ha dominato per tutti e 90 i minuti una gara che si preannunciava molto equilibrata alla vigilia.

Un netto 4-0 che suona come una vera e propria dichiarazione di guerra: l’Inter è Campione d’Italia in carica e vuole restarlo. Meglio non dimenticarselo, distratti da una bella Juventus da 6 punti in due gare e dal passo falso inaugurale dei nerazzurri contro il Genoa.

Pronti via, un autogol di Djimsiti mette il match in discesa. Poi ci pensa Barella con una fucilata al volo da fuori area (VIDEO) a tagliare definitivamente le gambe all’Atalanta dopo appena 10 minuti di gioco. Inizio shock, continuazione anche peggiore. Thuram colpisce un palo in contropiede, tremendo presagio della doppietta che firmerà più tardi.

Nella ripresa il francese sfrutta due indecisioni della difesa dell’Atalanta fiondandosi su due palloni sporchi al centro dell’area che ribadisce in rete con scaltrezza in mezzo alla difesa atalantina che, seppur priva di Hien e Scalvini, è apparsa decisamente in bambola.

Vittoria dirompente quella dell’Inter che raggiunte in vetta un sorprendente Torino, vincitore nell’anticipo delle 18:30 per 0-1 sul Venezia (gol di Coco), a quota 7 punti. Domenica toccherà alla Juventus, impegnata contro la Roma, rispondere e provare il controsorpasso per arrivare alla prima sosta da capolista. Il duello in vetta è già iniziato!

Classifica Serie A

Inter 7 Torino 7 Juventus 6 Genoa 4 Udinese 4 Parma 4 Empoli 4 Lazio 3 Napoli 3 Verona 3 Atalanta 3 Fiorentina 2 Cagliari 2 Milan 1 Roma 1 Monza 1 Venezia 1 Bologna 1 Como 1 Lecce 0