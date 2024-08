Real Madrid-Atalanta, lo spettacolo dei tifosi: la notte della Supercoppa Europea | FOTO

CalcioWeb

Tutto pronto per la Supercoppa Europea che metterà di fronte Real Madrid e Atalanta, spettacolo in campo assicurato ma, intanto, a rubare la scena sono i tifosi. Marea nerazzurra da una parte, in migliaia da Bergamo a Varsavia per credere nel sogno dell’Atalanta.

Dall’altra parte l’inconfondibile candore della Camiseta Blanca, i tifosi del Real Madrid vestiti di bianco e oro, i colori tipici del trionfo. Accadrà anche questa notte o i coriandoli saranno nerazzurri dopo il triplice fischio? Non ci resta che scoprirlo!