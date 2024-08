Reggiana-Parma, 22 denunciati: il motivo dei provvedimenti

CalcioWeb

Sono arrivati i provvedimenti in relazione alla partita di calcio Reggiana-Parma della scorsa stagione di Serie B: la Digos della Questura di Reggio Emilia ha denunciato 22 persone che, in occasione del match, si sono rese responsabili a vario titolo di travisamento, possesso e lancio di oggetti contundenti, nonché lancio di petardi. Si tratta di 8 ultras reggiani e 14 parmigiani.

In particolare, a pochi minuti dal termine dell’incontro di calcio di serie B ‘Reggiana – Parma’ di venerdì 10 maggio 2024, una decina di ultras reggiani dislocati in ‘Tribuna Est’ hanno aperto la porta trasparente del settore ed invaso il terreno di gioco e, dopo aver percorso un breve tratto di campo, hanno raggiunto la ‘tribuna Nord’, occupata dai tifosi parmigiani ed inveito nei loro confronti; alcuni di loro hanno anche lanciato vari oggetti tra cui seggiolini utilizzati dai fotografi, secchi di plastica utilizzati dai Vigili del fuoco per lo spegnimento degli artifizi ed aste di bandiera.

A loro volta, alcuni sostenitori del Parma hanno tentato di scavalcare la recinzione per venire a contatto con i reggiani nonché divelto e lanciato dal proprio settore alcuni seggiolini, uno dei quali ha colpito il braccio sinistro di un Ispettore della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine all’interno del rettangolo di gioco ha permesso di ricondurre i tifosi reggiani nel settore a loro dedicato e riportare la calma all’interno dell’impianto sportivo. E’ quanto riporta Adnkronos.