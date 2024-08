Risultati 1ª Giornata Serie B: colpo Cosenza, le big steccano | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si chiude la prima Giornata del nuovo campionato di Serie B. I 5 match della domenica completano il quadro della giornata inaugurale del campionato cadetto e disegnano la prima classifica al termine dei 10 match giocati. In serata occhi puntati sulla Cremonese, squadra che nel nostro power ranking di Serie B gode di una posizione invidiabile: esordio amaro per i grigiorossi battuti dal Cosenza grazie al gol di D’Orazio.

Termina in parità il big match Frosinone-Sampdoria: Ambrosino apre le marcature al 44′ per i ciociari, Venuti e Coda, i grandi colpi del mercato ligure, ribaltano la gara prima del 2-2 di Di Stefano.

Pari anche tra Catanzaro e Sassuolo (Mulattieri e Pontisso in gol) e in Reggiana-Mantova con Vergara e Reinhart che illudono i padroni di casa prima che Bragantini e l’autogol di Meroni ristabiliscano la parità. Successo per 2-1 del Cesena sulla Carrarese: il talentino Shpendi fa doppietta, Schiavi accorcia ma non basta.

Risultati 1ª Giornata Serie B

Venerdì 16 agosto

Ore 20:30

Brescia Palermo 1-0

Sabato 17 agosto

Ore 20:30

Bari-Juve Stabia 1-3

Pisa-Spezia 2-2

Salernitana-Cittadella 2-1

Sudtirol-Modena 2-1

Domenica 18 agosto

Ore 20:30

Catanzaro-Sassuolo 1-1

Cesena-Carrarese 2-1

Cosenza-Cremonese 1-0

Frosinone-Sampdoria 2-2

Reggiana-Mantova 2-2

Classifica Serie B

Juve Stabia 3 Cesena 3 Salernitana 3 Sudtirol 3 Brescia 3 Cosenza 3 Spezia 1 Pisa 1 Frosinone 1 Mantova 1 Reggiana 1 Sampdoria 1 Catanzaro 1 Sassuolo 1 Modena 0 Cittadella 0 Carrarese 0 Cremonese 0 Palermo 0 Bari 0