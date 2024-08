Risultati Serie B, il Pisa di Inzaghi vola in testa: poker Cremonese al Sassuolo | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il sabato della 4ª Giornata di Serie B si apre con quattro match ricchi di gol. Il Pisa di Pippo Inzaghi batte 2-1 la Reggiana con i gol di Tramoni e Bonfanti (di Sersanti il gol ospite) e vola in testa alla classifica per una notte. Balzo in avanti anche per la Cremonese che strapazza 1-4 il Sassuolo al Mapei Stadium: a Nasti risponde subito Moro, poi gli ospiti dilagano con Colloccolo, Johnsen e Sernicola.

Due colpi in trasferta anche nelle gare rimaste. Il Cittadella espugna il campo del Modena grazie alla rete di Ravasio, il Brescia batte 1-2 il Sudtirol con i gol di Adorni e Corrado, Odgwu non basta per la rimonta dei padroni di casa.

Risultati Serie B

Sabato 31 agosto

Ore 18:00

Sampdoria-Bari 0-0

Ore 20:30

Modena-Cittadella 0-1

Pisa-Reggiana 2-1

Sassuolo-Cremonese 1-4

Sudtirol-Brescia 1-2

Domenica 1 settembre

Ore 20:30

Catanzaro-Carrarese

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Salernitana

Palermo-Cosenza

Spezia-Cesena

Classifica Serie B

Pisa 8 Juve Stabia 7 Reggiana 7 Cittadella 7 Cesena 6 Cremonese 6 Salernitana 6 Sudtirol 6 Brescia 6 Spezia 5 Sassuolo 5 Mantova 4 Modena 4 Cremonese 3 Palermo 3 Frosinone 2 Sampdoria 2 Catanzaro 2 Bari 2 Cosenza 0 (-4 punti di penalizzazione)