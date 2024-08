Risultati Serie C Girone A, 1ª Giornata: volano Caldiero Terme e Alcione Milano, ko l’Atalanta U23 | CLASSIFICA

CalcioWeb

Agli archivi la prima giornata di Serie C Girone A con risultati interessanti e la nuova classifica che vede in testa Triestina e Padova, vincitrici per 3-0 su Arzignano e Trento, al comando di un gruppetto di ben 8 squadre fra le quali figurano anche le sorprese Caldiero Terme e Alcione Milano.

Le due neopromosse hanno aperto la loro stagione con due successi: il Caldiero Terme ha battuto 2-3 l’Albinoleffe; l’Alcione Milano si è presa lo scalpo dell’Atalanta U23 nel derby lombardo.

Poker di successi per 1-0 fra le altre 4 vincitrici di giornata: la Lumezzane ha battuto in trasferta la Virtus Verona; il Lecco ha gioito davanti al proprio pubblico contro l’Unione Clodiense; la Pro Vercelli ha battuto in casa la Pergolettese; successo in trasferta per il Renate contro la Pro Patria.

Risultati Serie C Girone A 1ª Giornata

Venerdì 23 agosto

Ore 20:45

Feralpisalò-Novara 0-0

Sabato 24 agosto

Ore 18:00

Triestina-Arzignano 3-0

Atalanta U23-Alcione Milano 1-2

Albinoleffe-Caldiero Terme 2-3

Domenica 25 agosto

Ore 18:00

Virtus Verona-Lumezzane 0-1

Pro Patria-Renate 0-1

Lecco-Unione Clodiense 1-0

Ore 20:45

L.R. Vicenza-Giana Erminio 2-2

Lunedì 26 agosto

Ore 20:30

Padova-Trento 3-0

Pro Vercelli-Pergolettese 1-0

Classifica Serie C Girone A

Triestina 3 Padova 3 Caldiero Terme 3 Alcione Milano 3 Lumezzane 3 Lecco 3 Pro Vercelli 3 Renate 3 L.R. Vicenza 1 Giana Erminio 1 Novara 1 Feralpisalò 1 Albinoleffe 0 Atalanta U23 0 Pro Patria 0 Pergolettese 0 Virtus Verona 0 Unione Clodiense 0 Trento 0 Arzignano 0