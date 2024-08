Risultati Serie C Girone B, 1ª Giornata: ok Pescara, Spal a -2, male il Milan | CLASSIFICA

CalcioWeb

Sono ben 6 i successi fra i risultati dei match della prima giornata di Serie C Girone B. In vetta la Torres, netto il 3-0 rifilato alla Vis Pesaro. Vittoria esterna per il Pontedera (2-3) sul Legnago Salus sotto di un uomo. Bene il Pescara che batte 1-2 la Ternana in trasferta. Tre punti per l’Arezzo contro il Campobasso, per il Gubbio contro Sestri Levante e per l’Entella che batte 1-0 il Milan Futuro. Pareggi ricchi di gol in Pianese-Perugia (3-3), Carpi-Rimini (2-2) Spal-Ascoli (2-2, i ferraresi riducono di un punto la penalizzazione). Termina a reti bianche Pineto-Lucchese.

Risultati Serie C Girone B 1ª Giornata

Venerdì 23 agosto

Ore 20:30

Spal-Ascoli 2-2

Ore 20:45

Ternana-Pescara 1-2

Pineto-Lucchese 0-0

Sabato 24 agosto

Ore 18:00

Pianese-Perugia 3-3

Legnago Salus-Pontedera 2-3

Domenica 25 agosto

Ore 18:00

Gubbio-Sestri Levante 1-0

Ore 20:45

Entella-Milan U23 1-0

Arezzo-Campobasso 1-0

Lunedì 26 agosto

Ore 20:45

Carpi-Rimini 2-2

Torres-Vis Pesaro 3-0

Classifica Serie C Girone B

Torres 3 Pontedera 3 Pescara 3 Arezzo 3 Gubbio 3 Entella 3 Perugia 1 Pianese 1 Rimini 1 Carpi 1 Lucchese 1 Pineto 1 Ascoli 1 Legnago Salus 0 Ternana 0 Campobasso 0 Sestri Levante 0 Milan U23 0 Vis Pesaro 0 Spal -2