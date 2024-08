Roma, arriva Manu Konè! Battuta la concorrenza del Milan: cifre e dettagli

CalcioWeb

Sono ore frenetiche quelle che portano alla fine del calciomercato in casa Roma. Dopo lo scambio Abraham-Saelemaekers della mattinata e la rinuncia a Danso dopo il problema nelle visite mediche, i giallorossi hanno dirottato una parte del budget destinato al difensore per rinforzare il centrocampo. Ceduto Edoardo Bove alla Fiorentina, la Roma ha affondato il colpo per Manu Konè.

I giallorossi hanno aumentato a 20 milioni più bonus l’offerta recapitata al Borussia Monchengladbach che ha accettato l’ultima proposta, dopo averne rifiutata una da 15. Il calciatore aveva già dato il suo ok ed è sbarcato nella Capitale per visite mediche e firma. Superata la concorrenza del Milan che, alle prese con la cessione di Bennacer non ancora ultimata, non avrebbe avuto spazio in rosa per un altro straniero da tesserare nelle liste e potrebbe virare sullo svincolato Rabiot una volta ceduto l’algerino.