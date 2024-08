Calciomercato Roma, bomba Dybala: autorizzato a trattare, cessione vicina

CalcioWeb

Una vera e propria bomba di calciomercato che riguarda Paulo Dybala rischia di cambiare gli equilibri in casa Roma. Le recenti dichiarazioni di Daniele De Rossi, che proprio sull’attaccante argentino si era mostrato un po’ freddo, spiegando di non avere ‘incedibili’ in rosa, avevano fatto alzare qualche sopracciglio. Poche ore dopo la notizia di una cessione di Dybala che sembra, ormai, imminente.

Secondo “Sky Sport”, la Roma ha autorizzato Dybala a trattare con l’Al-Qadsiah, il club arabo che nei giorni scorsi aveva offerto 20 milioni più bonus all’ex Juventus, offerta inizialmente respinta. Dybala, dal canto suo, avrebbe mostrato un po’ di malcontento per le ultime scelte della Roma e non si sentirebbe più al centro del progetto.

Va sottolineato, inoltre, come Dybala sia vicino all’attivazione della clausola presente nel suo contratto che farebbe aumentare il suo stipendio a 7 milioni netti (era arrivato a 3.8) se dovesse giocare 14 partite in stagione. Una situazione spinosa per i giallorossi che potrebbero ritrovarsi in rosa un contratto insostenibile o dovrebbero centellinare le presenze del calciatore più talentuoso a disposizione di De Rossi.