Roma, retroscena Dybala: la versione sull’addio raccontata ai compagni, qualcosa non quadra

La cessione di Paulo Dybala è l’argomento caldissimo degli ultimi giorni in casa Roma. Nella giornata di ieri è trapelata la notizia dell’ok della società giallorossa agli agenti del calciatore per trattare il trasferimento agli arabi dell’Al-Qedsiah. Una volta sistemati gli ultimi dettagli, Paulo Dybala dirà addio alla Roma firmando un contratto multimilionario per giocare in un campionato decisamente meno competitivo ma che garantisce stipendi d’oro.

Questa è la versione della Roma secondo “Il Corriere dello Sport”, ovvero: è il giocatore ad aver chiesto la cessione. Secondo il quotidiano però, Paulo Dybala avrebbe confidato la sua versione ai calciatori con i quali ha un rapporto più stretto nello spogliatoio. Un retroscena che riporta una realtà decisamente diversa della vicenda.

Secondo la versione di Dybala riportata dal “Corriere”, sarebbe stata la Roma a spingere per una cessione del calciatore. Il motivo? Probabilmente lo stipendio da 7 milioni netti che scatterebbe dopo 14 presenze disputate quest’anno, un salasso per le casse giallorosse. Quale sarà la verità?