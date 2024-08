Sampdoria, ufficiale l’esonero di Pirlo: ecco il sostituto

CalcioWeb

La notizia era nell’aria già dalla giornata di ieri, nella mattinata odierna è arrivata la conferma: Andrea Pirlo non è più l’allenatore della Sampdoria. Dopo una lunga e attenta riflessione i vertici della società blucerchiata hanno optato per un cambio della guida tecnica. L’esonero per Pirlo è arrivato dopo un pessimo inizio di campionato con un solo punto raccolto in tre partite.

A pesare è stata anche la passata stagione, salvata solo dalla rincorsa Playoff, ma al di sotto delle aspettative di una società ambiziosa come quella doriana che puntava e punta ancora oggi alla promozione.

Dopo l’esonero di Pirlo, la Sampdoria sarà affidato ad Andrea Sottil, ex tecnico dell’Udinese che, curiosamente, sarebbe dovuto essere avversario in questa stagione: Sottil, infatti, era stato scelto dalla Salernitana a inizio stagione, ma gli scossoni societari e le mancate garanzie sul progetto stabilito hanno spinto l’allenatore a dimettersi pochi giorni dopo la firma.