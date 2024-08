Serie A, iniziativa speciale: novità per tutti i capitani della prima giornata

CalcioWeb

Iniziativa speciale in vista della prima giornata di campionato della stagione 2024/2025 di Serie A. I capitani delle squadre scenderanno infatti in campo senza la fascia al braccio e con in mano un secondo gagliardetto con il logo della Serie A oltre a quello del club.

Dopo il tradizionale saluto tra le due formazioni, un ragazzo/a farà il suo ingresso in campo indossando una divisa personalizzata “Serie A Enilive” che riporterà uno speciale messaggio “Giochiamo con Lealtà“. Il ragazzo/a metterà quindi la fascia PEACE al braccio dei due Capitani, un gesto che segnerà simbolicamente la nascita della Serie A Enilive 2024/2025, nuovo Title Sponsor della competizione fino al 2027.