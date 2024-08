Atalanta da scudetto! Quattro gol al Lecce e chiaro messaggio alle rivali

CalcioWeb

L’Atalanta fa paura e punta senza mezzi termini alla vittoria dello scudetto. La squadra di Gasperini è stata protagonista di un esordio eccezionale contro il Lecce e la sfida del ‘Via del Mare’ non è stata mai in discussione.

Il primo posticipo della 1ª giornata del campionato di Serie A si è concluso sul netto risultato di 0-4. I grandi protagonisti sono stati Brescianini e Retegui. Il centrocampista si è subito messo in mostra all’esordio con una doppietta.

L’attaccante ex Genoa ha messo la partita in ghiaccio con una doppietta tra il 45′ e il 57′, il primo gol con un colpo di testa e il secondo con un calcio di rigore. L’Atalanta si porta in vetta alla classifica in compagnia di Verona e Lazio, brutta sconfitta del Lecce ma contro un avversario veramente forte.