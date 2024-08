Serie A, il Torino ferma l’Atalanta! Il Venezia c’è, la Fiorentina contestata

CalcioWeb

Continua il programma della 2ª giornata del campionato di Serie A e altre due partite sono andate in archivio. Dalla contestazione al trionfo: 3 punti importanti e sorprendenti del Torino contro la big Atalanta. La squadra di Vanoli è stata protagonista di una grande rimonta.

La compagine di Gasperini passa in vantaggio grazie a un colpo di testa di Retegui. La reazione del Toro è da grande squadra. Prima Ilic trova il pareggio e poi Adams sigla il definitivo 2-1. Pasalic sbaglia un rigore nel finale. Il Torino si porta a 4 punti, l’Atalanta ferma a 3.

Fiorentina-Venezia

Anche allo stadio Franchi è andata in scena una contestazione. Prima lo striscione “La vostra Ambizione è vendere la nostra Passione, Juve M….” firmato Curva Fiesole 1926 con tutto lo stadio Franchi ad applaudire, e poi il coro “Rispettate la nostra maglia” con molti tifosi della Tribuna che si sono rivolti verso il settore della Tribuna Autorità. Il riferimento è alla cessione di Nico Gonzalez alla Juventus.

I tifosi della Curva Fiesole hanno poi iniziato a intonare il coro: “spendere, bisogna spendere per vincere…bisogna spendere per vincere…”. Per la cronaca la sfida contro il Venezia si è conclusa sullo 0-0.