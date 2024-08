Sorteggi Champions League: le avversarie di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna

CalcioWeb

Dopo l’inizio dei campionati nazionali, il calcio continentale guarda al di fuori dei propri confini attirato da quella dolce musichetta ipnotizzante, capace di catturare anime e cuori degli appassionati di palloni. “The Champions!“, l’urlo inconfondibile, il sogno di una vita, l’ossessione, l’obiettivo. Questa sera, in diretta da Montecarlo, i sorteggi di Champions League 2024-2025 alzeranno il sipario sulla nuova Champions a 36 squadre divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna seguendo il ranking. Per saperne di più consultate la nostra guida alla nuova Champions League 2024-2025.

Per la prima volta ci saranno 5 italiane: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna che attendono di conoscere le proprie avversarie. CalcioWeb seguirà LIVE i sorteggi di Champions League 2024-2025 raccontando minuto per minuto ciò che accade a Montecarlo.

AGGIORNAMENTI Iniziano i sorteggi di Champions League Inizia la cerimonia con Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon come special guest della serata. Uno si occuperà di estrarre le famose palline con i nomi delle squadre, l’altro schiaccerà il bottone che permetterà al software di eseguire gli accoppiamenti. Ogni squadra sarà abbinata ad altre 8 avversarie, 2 per ogni fascia, comprese le avversarie della propria fascia di appartenenza.