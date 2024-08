Southampton-Lazio: gol pazzesco di Castellanos e rissa Alcaraz-Romagnoli | VIDEO

CalcioWeb

Continua la fase di preparazione in vista dell’inizio della stagione e nella giornata di mercoledì Southampton e Lazio si sono affrontate in una sfida amichevole. Nel match disputato al St Mary’s Stadium, gli uomini di Baroni vanno subito sotto nel punteggio dopo un gol di Brereton-Diaz che calcia in porta e trova l’angolino alle spalle di Provedel.

I biancocelesti, però, reagiscono con Castellanos che, dopo 32 minuti di gioco, trova il pareggio in acrobazia dal limite dell’area. Al minuto 62, poi, scontro Alcaraz-Romagnoli con gli animi si infiammano e l’arbitro che manda entrambi sotto la doccia lasciando le squadre in 10.

Taty Castellanos with a NASTY goal for Lazio vs Southampton 💥 pic.twitter.com/Bf2euCD39J — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 7, 2024

🔴 Espulsi l’ex Juve Alcaraz e Romagnoli, scoppia la rissa in Southampton-Lazio 😳#DAZN pic.twitter.com/Qwdwm236MZ — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 7, 2024