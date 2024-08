Real Madrid-Atalanta: “più arrabbiato che orgoglioso?” La risposta secca di Gasperini

CalcioWeb

Una buona Atalanta per circa un’ora, poi due gol subiti e il Real Madrid che vince la Supercoppa Europea. Va tutto come da pronostico ma i nerazzurri lasciano Varsavia a testa alta.

Nel post gara l’analisi di Gian Piero Gasperini a Sky Sport: “io ero abbastanza fiducioso che noi potessimo fare una buona gara e mettere in difficoltà il Real nella manovra e nel gioco. È chiaro che la partita è cambiata dopo il loro gol e dopo il secondo, che era evitabile. Hanno meritato chiaramente la vittoria. Anche nel secondo tempo eravamo partiti bene con un colpo di testa di Pasalic e una grande parata di Courtois. Anche una grande occasione di Lookman che stranamente non ha tirato col sinistro con la porta aperta. È chiaro che in questo tipo di partite chi fa gol e va in vantaggio, rimontarlo diventa difficile.

Abbiamo perso una bella opportunità per com’è andata la partita. Questo dispiace molto. Oggi c’era la possibilità di andare in vantaggio, bisogna essere cinici e cattivi. Per il resto rimane l’esperienza che però conta di più quando vinci.

Più arrabbiato che orgoglioso? Nono, sono molto orgoglioso però ci manca sempre una virgola. A Dublino l’abbiamo messa. Sono dispiaciuto per i ragazzi, è un’opportunità che ti capita rarissime volte“.