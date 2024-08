Troppo caldo nel Villaggio Olimpico: Ceccon dorme sul prato e diventa virale | VIDEO

CalcioWeb

Caldo eccessivo, assenza di aria condizionata, le stanze del Villaggio Olimpico sono un inferno e gli atleti sono costretti a trovare alternative. Fra loro, anche Thomas Ceccon, oro nei 100 dorso, che ha scelto di fare un riposino pomeridiano all’esterno: il video nel quale dorme sdraiato su un asciugamano sul prato è diventato ben presto virale.

Il nuotatore azzurro è stato ripreso nel filmato dal canottiere arabo Husein Alireza che lo ha postato in una storia su Instagram che in breve è diventata virale sui social. Lo stesso Ceccon, come anche altri nuotatori azzurri Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella si erano lamentati della mancanza di aria condizionata negli alloggi degli atleti al Villaggio.

Troppo caldo al villaggio olimpico, Ceccon fa riposino al parco