US Open, Alcaraz in ansia: lo spagnolo si fa male in allenamento | VIDEO

Gli Us Open sono pronti ad entrare nel vivo ed i favoriti alla vittoria finale sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è reduce dal caso doping mentre lo spagnolo è in ansia a causa di un infortunio.

Alcaraz è stato costretto ad abbandonare l’allenamento per un problema alla caviglia. Lo spagnolo si è accasciato al suolo e poi è stato portato fuori dal campo dallo staff. Si attendono novità sulle condizioni del tennista spagnolo.

Carlos Alcaraz hurt his ankle in practice against Cerundolo.

He immediately stopped playing and spoke with his team before leaving the court.

Really bad luck ahead of the US Open.

Hope everything is alright. ❤️‍🩹

