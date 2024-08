US Open, Berrettini spazza via Ramos-Vinolas e accede al 2º turno

CalcioWeb

Dopo la debacle contro Rune al primo turno a Cincinnati, Berrettini si presenta a questi US Open carico determinato nel conquistare punti importanti per il ranking e per il morale. La partita va sempre più nella sua direzione: il primo set viene deciso al tiè-break, dove Matteo trova il guizzo vincente e si porta in vantaggio.

Mentre gli altri due set sono quasi una passeggiata per l’italiano. In entrambi la superiorità tecnica fra i due è evidente, con Berrettini che tira fuori anche qualche bel colpo dal cilindro. La partita finisce in 2 ore e 21 minuti con il punteggio di 6-7 / 2-6 / 3-6. Il prossimo avversario di Matteo sarà, con molta probabilità Taylor Fritz, favorito nel match contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli.