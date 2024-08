US Open, Djokovic e Musetti ko nella notte italiana: strada spianata per Sinner!

CalcioWeb

Notte italiana ricca di sorprese agli US Open. Dopo l’eliminazione inattesa di Carlos Alcaraz, arriva un altro prematuro upset per uno dei grandi favoriti del torneo: Novak Djokovic perde ai sedicesimi contro Popyrin e abbandona il torneo. Non gli accadeva da 14 anni di perdere così presto a Flushing Meadows.

Djokovic, numero 2 del ranking ATP, è stato sconfitto dal giovane australiano in 4 set conclusi con il punteggio di 6-4 / 6-4 / 2-6 / 6-4 in 3 ore e 20 minuti di gioco.

Brutte notizie anche per Lorenzo Musetti, sconfitto ai sedicesimi di finale contro Brandon Nakashima. L’americano, galvanizzato dal tifo del pubblico di casa, si è imposto con il punteggio di 6-2 / 3-6 / 6/3 / 7-6 (7-4).

Due eliminazioni che, unite a quelle di Alcaraz, spianano ulteriormente la strada di Jannik Sinner verso la finale del torneo del quale, già alla vigilia era tra i grandi favoriti, mentre adesso appare come il principale candidato alla vittoria.