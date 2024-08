US Open, sorteggiato il tabellone: Sinner sfortunato, gli accoppiamenti

CalcioWeb

E’ andato in scena il sorteggio agli US Open e il torneo preannuncia spettacolo con tanti tennisti in grado di imporsi. Sfortunato Jannik Sinner: ai quarti di finale probabile la sfida contro Medvedev, in semifinale contro Carlos Alcaraz.

Questi gli accoppiamenti degli azzurri al primo turno:

Sinner (1)-McDonald;

Sonego-Paul (14);

Cobolli (31)-Duckworth;

Fognini-Machac;

Arnaldi (30)-Svajda;

Berrettini-Ramos-Vinolas;

Musetti (18)-Opelka;

Darderi-Baez (21);

Nardi-Bautista Agut.

Il 1° turno delle italiane

[5] PAOLINI (Ita) vs [WC] Andreescu (Can)

COCCIARETTO (Ita) vs Baindl (Ukr)

BRONZETTI (Ita) vs Sun (Nzl)

TREVISAN (Ita) vs Townsend (Usa)

ERRANI (Ita) vs Bucsa (Esp)